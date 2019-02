 Konjunkturabkühlung: EZB sorgt sich um Kreditvergabe

Nach Worten Praets hält sich die Zentralbank die Option langfristiger Geldspritzen für die Banken – in der Fachwelt TLTRO genannt – weiterhin offen. Sie seien in der Vergangenheit ein „sehr nützliches“ Werkzeug gewesen, um mit Störungen in der Übertragung der Geldpolitik auf die Wirtschaft umzugehen, und gehörten unverändert zum Instrumentenkasten.