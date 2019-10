Konjunkturabkühlung: US-Notenbanker offen für weitere Zinssenkungen

Führende US-Notenbanker zeigen sich offen für weitere Zinssenkungen angesichts neuer Hinweise auf eine Konjunkturabkühlung in der weltgrößten Volkswirtschaft. „Ich bin extrem aufgeschlossen, eine Anpassung vorzunehmen, wenn es die richtige Politik ist“, sagte Charles Evans, der Präsident der regionalen Chicago Federal Reserve Bank, am Donnerstagabend in Madrid. Auch sein Kollege Robert Kaplan von der Federal Reserve in Dallas sagte, er sei „aufgeschlossen“. Er beobachte „extrem genau“, um zu sehen, wie sich zuletzt schwächere Konjunkturdaten auf Verbraucher und Arbeitsmarkt auswirkten.