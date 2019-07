Konjunkturabschwung: Gegenwind am Jobmarkt wird laut Forschern stärker

Die Abkühlung der Wirtschaft macht sich zunehmend stärker am Arbeitsmarkt bemerkbar. Vermittlungen in konjunkturabhängige Bereiche wie die Zeitarbeit würden schwieriger, sagte Weber. Die aktuellen Nachrichten über Stellenabbau bei Großkonzernen wie der Deutschen Bank, Siemens oder Thyssen-Krupp seien aber nicht repräsentativ für den Arbeitsmarkt. „Insgesamt lag die Entlassungsquote seit der Wiedervereinigung noch nie so niedrig wie heute“, erklärte Weber. Der Arbeitsmarkt bleibe insgesamt auf Kurs – „aber ganz spurlos wird der Konjunkturabschwung auch nicht an ihm vorbeigehen“.