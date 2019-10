Konjunkturbericht „Beige Book“: US-Wirtschaft laut Fed auf gebremstem Wachstumskurs

Investoren achten momentan besonders auf die Aussagen der Fed zur Konjunktur. Denn am 29. und 30. Oktober findet die nächste Zinssitzung der Notenbank statt. An den Börsen wird damit gerechnet, dass sie dann ihre Leitzinsen erneut um einen Viertel Prozentpunkt senken wird. Aktuell liegt der Schlüsselsatz in einer Spanne von 1,75 bis 2,00 Prozent.