Konjunkturdaten: Italiens Industrieproduktion sinkt überraschend deutlich

RomDie italienische Industrie hat zum Jahresauftakt ihre Produktion unerwartet kräftig gedrosselt. Nach drei Anstiegen in Folge stellten die Betriebe im Januar 1,9 Prozent weniger her als im Dezember, wie das nationale Statistikamt am Montag in Rom mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Rückgang von 0,7 Prozent gerechnet.