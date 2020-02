Konjunkturerwartungen: Coronavirus drückt den ZEW-Index

Die deutsche Wirtschaft ist im vergangenen Jahr wegen schwacher Weltkonjunktur, Handelskonflikten und Brexit-Chaos mit 0,6 Prozent so langsam gewachsen wie seit 2013 nicht mehr. Für dieses Jahr geht etwa die Bundesbank bislang von einem Plus beim Bruttoinlandsprodukt von 1,0 Prozent aus. Die Notenbank sieht in der Coronavirus-Epidemie in China eine neue Gefahr für die ohnehin schwächelnde deutsche Wirtschaft und ihr Exportgeschäft.