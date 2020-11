Konjunkturhilfen: Kreditfluss an Firmen im Euro-Raum schwächt sich leicht ab

Der zuletzt starke Kreditfluss an Unternehmen im Euro-Raum hat sich in der zweiten Coronawelle leicht abgeschwächt. Im Oktober reichten die Banken im Währungsraum 6,8 Prozent mehr Darlehen an Unternehmen aus als ein Jahr zuvor, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag mitteilte. Im September und August hatte das Plus noch bei 7,1 Prozent gelegen.