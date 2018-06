Konjunkturprognose: DIW sieht „hohe Risiken“ und senkt seine Wachstumsprognose deutlich

Auch das Bundeswirtschaftsministeriums erklärte, dass der Aufschwung der deutschen Wirtschaft an Fahrt verloren hat. „Angesichts der gestiegenen außenwirtschaftlichen Risiken verhalten sich die Wirtschaftsteilnehmer erst einmal abwartend“, hieß es in dem am Mittwoch veröffentlichten Ministeriumsbericht zu aktuellen Wirtschaftslage.