Konjunkturprognosen: Nur Donald Trump stört den Aufschwung der deutschen Wirtschaft

Was sich in den März-Prognosen in den erläuternden Texten fast aller Ökonomen geändert hat: Sie sehen Deutschland jetzt in einer „Hochkonjunktur“. Vor einem Jahr weissagte dies allein das IfW-Kiel. Diese Diagnose bedeutet, dass die Wirtschaft an Wachstumsgrenzen stößt: Die Fabriken produzieren an der Kapazitätsgrenze, es wird schwieriger, Arbeitskräfte zu finden. Wie stark dies den Aufschwung ab nächstem Jahr verlangsamen wird, dürfte mit davon abhängen, wie schnell es den Firmen gelingt, ihre Investitionen in neue Anlagen hochzufahren und die Produktion auszuweiten. Dass die Konjunktur stärker ist als von vielen erwartet, liegt daran, dass etliche deutsche Ökonomen die Erholung im Euro-Raum im vergangenen Jahr unterschätzt hatten. Es ist der wichtigste Absatzmarkt für die deutsche Exportwirtschaft, die deshalb seit Mitte 2017 stärker in Schwung gekommen ist. „Die Warenexporte dorthin entwickelten sich zuletzt äußerst positiv“, schreiben die Wirtschaftsweisen. Und erstmals seit der Finanzkrise 2008 wachsen aktuell alle Wirtschaftsräume der Welt synchron, Auch das heißt: Aufträge für Maschinen- und Autobauer sowie die Chemieindustrie aus Deutschland. Der IWF erwartet auch vom Welthandel mit fast vier Prozent plus in diesem und nächstem Jahr Impulse für die Weltwirtschaft.