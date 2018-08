Konjunkturprognosen: Wirtschaft der Euro-Zone verliert an Schwung – wegen des Handelsstreits

BangaloreDie Wirtschaft der Euro-Zone wird Experten zufolge in diesem und im nächsten Jahr an Schwung verlieren. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte 2018 um 2,1 Prozent zulegen, 2019 dann um 1,8 Prozent, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage unter Ökonomen hervorgeht. Im vergangenen Jahr waren es noch 2,7 Prozent. Es war das stärkste Plus seit der weltweiten Finanzkrise vor zehn Jahren.