Konjunktursorgen: EZB-Vize warnt vor härterem Geschäftsumfeld für Banken

FrankfurtEZB-Vize Luis de Guindos sorgt sich angesichts der trüberen Konjunkturaussichten um die Ertragsstärke der Banken. Deren Geschäftsumfeld sei schwieriger geworden, da damit gerechnet werde, dass sich das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr verlangsame, sagte de Guindos am Dienstag in Rom laut Redetext. „Die Gewinnaussichten der Banken könnten somit durch sich verschlechternde Wachstumserwartungen gedämpft werden, was zu strukturellen Schwächen hinzukomme.“