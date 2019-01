 Konkurrent zu Wirecard: Größte Fintech-Übernahme aller Zeiten - Fiserv kauft First Data

Frankfurt am MainIn der amerikanischen Finanzdienstleistungsbranche steht eine 22 Milliarden Dollar schwere Übernahme bevor. Der Zahlungsverkehrs-Abwickler Fiserv will in einer rein aktienbasierten Transaktion den Rivalen First Data schlucken, wie die beiden Firmen am Mittwoch mitteilten. Es wäre der größte Deal in dem Sektor für Finanztechnologie überhaupt. Damit entsteht für den deutschen Zahlungsverkehrsabwickler Wirecard ein großer Konkurrent in den USA.