Konsolidierung in der Ölbranche US-Konzern ConocoPhillips will Concho Resources übernehmen

Der US-Ölkonzern ConocoPhillips will die Schieferöl-Firma Concho Resources übernehmen. Dies wäre die größte Übernahme in der Schieferöl-Branche in diesem Jahr. Den Aktionären von Concho werden für eine Aktie 1,46 ConocoPhillips-Aktien angeboten, wie ConocoPhillips am Montag mitteilte. Concho kommt so auf eine Unternehmensbewertung von 9,7 Milliarden US-Dollar. Das Concho-Management unterstützt den Deal. Der Aufschlag für die Concho-Anteilseigner liegt bei 15 Prozent - ausgehend vom Kurs des 13. Oktober.