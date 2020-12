Konsolidierungswelle: Unicaja und Liberbank geben grünes Licht für Bankenfusion

Grünes Licht für die nächste Bankenfusion in Spanien: Die Verwaltungsräte der Geldhäuser Unicaja und Liberbank stimmten dem Zusammenschluss zum fünfgrößten Kreditinstitut des Landes zu, wie die beiden Banken am Mittwoch mitteilten. Zusammen bringen sie an der Börse rund zwei Milliarden Euro auf die Waage.