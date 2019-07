Konsumbarometer: Einzelhändler im Mai mit leichten Umsatzeinbußen

BerlinDie deutschen Einzelhändler haben im Mai leichte Umsatzeinbußen erlitten. Die Erlöse sanken um 0,4 Prozent zum Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Inflationsbereinigt gab es ein Minus von 0,6 Prozent. Ökonomen hatten hier mit einem Plus von 0,5 Prozent gerechnet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat hatten die Händler 4,8 Prozent mehr in der Kasse. Inflationsbereinigt ergab sich ein Plus von 4,0 Prozent.