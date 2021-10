Konsumklima: GfK – Konsumlaune steigt zum Start ins Weihnachtsgeschäft trotz höherer Preise

Die Verbraucher gehen trotz rasant steigender Preise mit wachsender Kauflust ins Weihnachtsgeschäft. Die Nürnberger GfK-Marktforscher prognostizieren in ihrem Konsumklimabarometer für November – den Start in die für Einzelhändler so wichtige Weihnachtssaison – einen Anstieg um 0,5 auf 0,9 Punkte. Ein besserer Wert wurde zuletzt im April 2020 mit 2,3 Punkten gemessen.