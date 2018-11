Konsumklima: Inflation und Handelskonflikte dämpfen Verbraucherstimmung

Vor allem bei ihren Erwartungen an die konjunkturelle Entwicklung sind die Deutschen pessimistischer geworden – der entsprechende Wert sank zum zweiten Mal in Folge. Auch die Erwartungen an das eigene Einkommen gingen zurück, während die Sparneigung stieg. Die Deutschen legen also lieber wieder mehr Geld für schlechte Zeiten zurück.