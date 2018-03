Konsumverhalten: US-Verbrauchervertrauen steigt auf höchsten Stand seit 2000

Die Stimmung der US-Konsumenten ist so gut wie seit dem Jahr 2000 nicht mehr. Im Februar stieg das Barometer für das Verbrauchervertrauen überraschend kräftig um 6,5 auf 130,8 Punkte, wie das Institut Conference Board am Dienstag unter Berufung auf seine monatliche Umfrage mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten lediglich mit 126,6 Zählern gerechnet. Die Befragten schätzten sowohl ihre Lage als auch ihre Aussichten positiver ein als zuletzt. "Die Verbraucher bleiben zuversichtlich, dass die Wirtschaft in den kommenden Monaten weiterhin stark wachsen wird", sagte Lynn Franco vom Conference Board.