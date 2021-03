Kontrollgebühren: EZB-Aufsicht kostet Banken 2020 mehr als eine halbe Milliarde Euro

Die Aufsicht durch die Europäische Zentralbank (EZB) kostet die Geldhäuser im Euro-Raum für das vergangene Jahr etwas mehr als eine halbe Milliarde Euro. Die EZB kündigte am Dienstag in Frankfurt an, dass sie den überwachten Instituten für das Jahr 2020 Aufsichtsgebühren von 514,3 Millionen Euro berechnen wird. Sie sollen im zweiten Quartal erhoben werden.