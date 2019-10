Kontrollsysteme: Banken sehen sich für Betrugsfälle besser gewappnet

Die deutschen Großbanken sehen ihre Kontrollsysteme inzwischen gut genug aufgestellt, um Betrugsfälle besser zu verhindern. Mit den Systemen, die Banken in den vergangenen zehn Jahren gestärkt hätten, könnten Fehlentwicklungen früher erkannt und abgestellt werden, sagte Deutsche-Bank-Manager Stefan Simon am Dienstag bei einer Konferenz in Frankfurt.