Konzernumbau: Deutsche Bank entlässt 126 Mitarbeiter in New York

New YorkDie Deutsche Bank will im Rahmen ihres Umbaus in New York in den kommenden Monaten 126 Mitarbeiter entlassen. Die Angestellten müssten das Geldhaus aus wirtschaftlichen Gründen verlassen, geht aus einer Mitteilung der Bank an den Staat New York hervor. Ihr letzter Arbeitstag sei zwischen dem 7. August und dem 21. August. Per Ende 2018 beschäftigte die Deutsche Bank laut ihres Jahresberichts 9275 Mitarbeiter in Nordamerika.