Konzernumbau Deutsche Bank nimmt bei Jobabbau den Druck raus

Um in der derzeitigen Situation „zusätzliche emotionale Belastungen zu vermeiden“, werde das Management „vorerst keine weiteren Mitarbeiter persönlich mit Blick auf unseren geplanten Stellenabbau ansprechen“, versicherten der für den Konzernumbau verantwortliche Vorstand Fabrizio Campelli und der neue Personalchef des größten deutschen Geldhauses, Michael Ilgner, in einem Schreiben an die Mitarbeiter des Dax-Konzerns. „Das gilt solange, bis sich die Lage rund um uns stabilisiert.“