Konzernumbau: Deutsche Bank verkauft Geschäft mit Hedgefonds an BNP Paribas

Die Deutsche Bank hat sich endgültig auf einen Verkauf ihres Geschäfts mit Hedgefonds (Global Prime Finance) und im elektronischen Aktienhandel (Electronic Equities) an die französische Großbank BNP Paribas geeinigt. Gemäß der Vereinbarung werde die Deutsche Bank das Geschäft weiter betreiben, bis die Kunden an BNP Paribas übertragen werden können, teilten die beiden Geldhäuser am Montag mit.