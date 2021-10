Kooperation: LBBW baut M&A-Bereich auf und schließt einen Deal mit Natixis

Auch innerhalb der Sparkassen-Gruppe hatte die LBBW zuletzt Geschäfte an sich gezogen. So vereinbarte sie mit der Helaba im August, dass diese ihr Zins-, Währungs- und Rohstoffmanagement für Sparkassen an die LBBW abgibt. Zusätzlich soll sie das komplette Verwahrstellengeschäft für Spezial- und Publikumsfonds der Helaba erhalten. Im Gegenzug tritt die LBBW einige andere Bereiche an die Helaba ab.