Korruption: Enthüllungen über australische Banken empört Öffentlichkeit

MelbourneVon Lügen gegenüber den Aufsichtsbehörden, Fälschung von Dokumenten und Schmiergeldannahme bis zu Gebühreneinzug von Kunden, die schon lange verstorben sind, reichen die Enthüllungen der Kommission mit dem Namen „Royal Commission into Misconduct in the Banking, Superannuation and Financial Services Industry“. Und sie haben die Öffentlichkeit schockiert und verärgert.