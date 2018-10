Korruption war vorher bekannt: Mitarbeiter erleichtern südafrikanische Bank um rund 112 Millionen Euro

Bei der Bank habe es von 2015 bis 2018 eine „weite Bandbreite krimineller Handlungen“ gegeben, die nun von Strafverfolgern aufgeklärt werden müssten, teilte eine von der Zentralbank mit der Untersuchung beauftragte Anwaltskanzlei mit. Die Bank sei „bis zum Kern verfault und korrupt“ und müsse daher schnellstens abgewickelt werden, so die Anwälte. „Es gibt kaum eine Person unter den Beschäftigten in Verantwortungspositionen, die nicht in irgendeiner Weise beteiligt waren.“