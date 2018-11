Korruptionsaffäre : Malaysia greift Goldmann Sachs wegen Skandal um Staatsfonds an

Kuala LumpurMalaysia hat in der Korruptionsaffäre rund um den Staatsfonds 1MDB scharfe Kritik an der US-Investmentbank Goldman Sachs geübt. „Es gibt Beweise, dass Goldman Sachs Dinge getan hat, die falsch sind“, sagte der malaysische Regierungschef Mahathir Mohamad dem Fernsehsender CNBC in einem Interview. Offensichtlich sei man von Goldman-Sachs-Bankern „betrogen“ worden. Die Verfahren der Bank zur Überwachung der Regeln (compliance) „arbeiten nicht sehr gut“.