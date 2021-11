Korruptionsverdacht: Anklage wegen Bestechung gegen Warenhauskönig René Benko

Die Ermittler sehen Zusammenhänge zwischen Spenden, die von Vertretern der Bau- und Immobilienbranche an den einst von Chorherr geführten Schulprojekt-Verein „s2arch“ flossen, und Chorherrs politischer Tätigkeit. Die Mitangeklagten sollen diese Vereinsspenden geleistet haben. Chorherr reagierte bereits auf dem Kurznachrichtendienst Twitter auf die Vorwürfe. „Die WKStA kam zum Schluss, gegen mich und einige Spender Anklage zu erheben. Desw. kurz meine Sicht dazu: Vorweg: Die WKStA handelt gemäß ihres Auftrags in einem Rechtsstaat. Ich will hier nichts kritisieren. Meine Sicht der Vorkommnisse ist jedoch eine andere“, hieß es in der Stellungnahme.