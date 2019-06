Kosmetik: Beiersdorf nimmt weitere Übernahmeziele ins Visier

Im Mai hat Beiersdorf die Sonnenschutz-Sparte von Bayer für 550 Millionen Dollar gekauft. Mit dem Erwerb der Marke Coppertone verschafft sich Beiersdorf Zugang zum weltweit größten Markt für Sonnenschutz, den USA. Temperley hofft, die Übernahme im dritten Quartal dieses Jahres abschließen zu können. „Das Coppertone-Geschäft wird voll integriert in das bestehende Geschäft von Beiersdorf in den USA, so dass Synergien zu erwarten sind. Auch die Produktionsstätte wird übernommen und künftig für andere Marken in dem Markt tätig sein.“