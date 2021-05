Kraftwerksbetreiber Uniper setzt auf Tankstellen für Flüssigerdgas

Der Energiekonzern Uniper will mehr Tankstellen bauen, an denen Lastwagen mit flüssigem Erdgas (LNG) betankt werden können. Bis zu 25 solcher LNG-Stationen will die Uniper-Tochter Liqvis bis Ende 2023 in Deutschland betreiben, wie das Unternehmen am Montag in Düsseldorf mitteilte.