Kredite: Banken lösen EZB-Nulltarifkredite kaum vorzeitig ab

FrankfurtDie Banken im Euro-Raum zahlen nur in geringem Umfang die langfristigen Nulltarif-Kredite der EZB frühzeitig zurück. Die Gesamtsumme werde bei elf Milliarden Euro liegen, teilte die Europäische Zentralbank (EZB) am Freitag in Frankfurt mit. An den Finanzmärkten war zum Teil mit einem höheren Volumen gerechnet worden. Bei dem ersten von vier EZB-Kreditgeschäften, die im Fachjargon „TLTRO II“ genannt werden, hatten sich Geldhäuser Mitte 2016 insgesamt 399 Milliarden Euro gesichert. Institute können Mittel aus diesen vierjährigen EZB-Langfristkrediten erstmals nach zwei Jahren freiwillig zurückzahlen.