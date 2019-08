Kreditgeschäft: Krise der Auto-Zulieferer macht auch Banken zunehmend nervös

Hart trifft es Unternehmen, die am Verbrennungsmotor hängen. „Alles, was mit alter Antriebstechnik zusammenhängt, ist schwierig“, berichtet einer der Banker. „Wir schauen uns genau an, wer sich den Herausforderungen am besten stellt.“ Schließlich erwarten Branchenexperten, dass bereits 2030 nur noch 50 Prozent der Neuwagen mit einem klassischen Verbrennungsmotor ausgeliefert werden.