 Kreditinstitut: Bei der italienischen Krisenbank Carige drängt die Zeit

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte Carige in der vergangenen Woche unter Zwangsverwaltung gestellt, nachdem eine geplante Kapitalerhöhung am Widerstand eines Großaktionärs gescheitert war. Die Interimsverwalter sollen einen Weg finden, um die Kapitaldecke aufzupolstern, und die Partnersuche vorantreiben. Bislang ist aber kein Fusionspartner in Sicht. Die italienische Zeitung „Corriere della Sera“ hatte am Sonntag berichtet, die von Carige als Fusionsberater engagierte Bank UBS brauche mindestens sechs Monate, um einen Partner für das Kriseninstitut zu finden.