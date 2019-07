Kreditkarte: Kauflust in USA und Europa füllt Mastercard die Taschen

Damit übertraf der US-Konzern die Markterwartungen. Der Nettoumsatz zog um rund zwölf Prozent auf 4,1 Milliarden Dollar an. Insgesamt wickelte Mastercard zwischen April und Ende Juni weltweit Transaktionen im Volumen von 1,6 Billionen Dollar ab, ein Plus von 8,3 Prozent. Dem entsprechen 26,8 Milliarden Transaktionen. Deren Zahl stieg global um mehr als 20 Prozent, das Plus in Europa lag bei 31 Prozent, das in den USA bei zehn Prozent.