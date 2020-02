Kreditkartenanbieter: Mastercard will 1500 neue Jobs in Dublin schaffen

Der Kreditkartenanbieter will in den nächsten drei bis fünf Jahren 1.500 weitere Mitarbeiter in Dublin einstellen. In einer der größten Stellenausschreibungen eines multinationalen Unternehmens in Irland wird die Belegschaft von 650 auf mehr als 2.000 steigen, teilte die irische Investitionsentwicklungsagentur IDA mit.