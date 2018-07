Kreditkartenkonzern: American-Express-Aktie trotz Gewinnsprung im Minus

New YorkKonsumfreudige Kunden und niedrigere Steuern haben den Gewinn von American Express kräftig steigen lassen. Im zweiten Quartal kletterte der Überschuss im Jahresvergleich um 21 Prozent auf 1,6 Milliarden Dollar (1,4 Milliarden Euro), wie der Kreditkartenanbieter am Mittwoch nach US-Börsenschluss in New York mitteilte.