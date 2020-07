Kreditrisiken: Aareal Bank verkauft faule Kredite an Investoren

Das Volumen an ausfallgefährdeten Krediten in Italien sinke dadurch auf weniger als 500 Millionen Euro - halb so viel wie vor einem Jahr. „Es ist uns in einer Phase großer Unsicherheit an den Immobilien- und Kapitalmärkten erneut gelungen, unsere Kreditrisiken in Italien mit absolut vertretbarem Aufwand signifikant zu reduzieren“, sagte Vorstandschef Hermann J. Merkens.