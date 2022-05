Kreditvergabe an hochverschuldete Unternehmen: BNP Paribas könnten schärfere Kapitalanforderungen drohen

Das in Paris ansässige Geldhaus muss demnach mit erhöhten Kapitalanforderungen rechnen, wenn es seine Kreditvergabe an hochverschuldete Unternehmen nicht zurückfährt, berichten mit der Situation vertraute Personen, die nicht namentlich genannt werden wollen. Die Franzosen stehen auf einem Spitzenplatz in einem internen Ranking der EZB von Banken, die sich in dem lukrativen Geschäft besonders engagieren, heißt es. Eine Sprecherin der BNP wollte sich nicht zu den Informationen äußern, die EZB ebensowenig.