Kreditvergabe: Banken müssen laut IWF an Puffer ran

Der Internationale Währungsfonds (IWF) warnt wegen der Corona-Krise vor zunehmenden Problemen in der Bankenbranche. Wichtig sei nun, die bestehenden Kapital- und Liquiditätspuffer bei der Kreditvergabe zu nutzen, ohne dass das Management deswegen Beschwerden der Aufsichtsbehörden erhalte, schrieb der IWF-Finanzexperte Tobias Adrian in einem am Dienstag veröffentlichten Blog.