Kreditversicherer: Allianz kurz vor Finalisierung von Euler Hermes-Übernahme

Zwei Tage vor der Bilanzvorstellung hatte die Allianz bekanntgeben müssen, dass sie fortan 92,43 Prozent der Anteile an Euler Hermes hält. Zu wenig also, um die ursprünglichen Pläne komplett umzusetzen. Die sahen vor, bis zum Ablauf der Frist am Faschingsdienstag 95 Prozent der Aktien zu halten. Eine Woche später meldete die Allianz nun Vollzug. Vor dem Börsenstart am Freitag hieß es, dass es den Münchenern in dieser Woche gelungen sei, weitere 612.753 Aktie von Euler Hermes zu erwerben. Kostenpunkt: 122 Euro je Aktie. Der Anteil der ausstehenden Aktien liegt jetzt bei nur noch 4,69 Prozent, den Rest hält Euler Hermes selbst.