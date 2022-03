Krieg in der Ukraine Wie der Abfluss ukrainischer Arbeiter Polens Wirtschaft belastet

Kiew liegt in normalen Zeiten zehn Autostunden entfernt von Warschau. Und doch hat der Krieg in der Ukraine Steffen Zimney dort schon eingeholt. Der Deutsche, der seit 17 Jahren in Polen lebt, beschäftigt mit seinem Unternehmen Zumax, einer Plattform für Innenausbau, 60 Leute. Davon stammen 24 davon aus der Ukraine – und drei von ihnen sind bereits nach Hause gefahren. „Die anderen würden am liebsten auch sofort losfahren“, sagt Zimney. „Der Druck, was Arbeitskräfte angeht, wächst hier gewaltig.“