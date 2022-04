Krisen: Ifo-Institut sieht sinkende Kurzarbeit im März – aber einen Anstieg in der Industrie

Im Gastgewerbe – das von den Corona-Lockerungen profitiert – sank die Zahl der Kurzarbeitenden von 215.000 auf 170.000, der Anteil von 20,2 auf 16,0 Prozent der Beschäftigten in dieser Branche. Im Einzelhandel gab es ebenfalls einen deutlichen Rückgang von 96.000 auf 56.000 oder von 3,9 auf 2,3 Prozent. In der Industrie ging es dagegen hoch von 122.000 auf 140.000 (2,0 Prozent), darunter in der Autoindustrie von 36.000 auf 43.000 (4,5 Prozent).