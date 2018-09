Krisen in Schwellenländern: Börsianer bewerten Konjunktur der Euro-Zone pessimistischer

„Die Konjunkturerwartungen für die aufstrebenden Regionen in Asien und Lateinamerika verlieren sehr stark und belasten damit auch die Perspektiven in den entwickelten Industrienationen“, sagte Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner. So kämpfen die Türkei und Argentinien gegen eine Währungskrise. Auch der Handelsstreit zwischen den USA und vielen anderen Ländern schlage negativ durch.