Krisenbank: EZB erlaubt Monte Paschi Auslagerung fauler Kredite – Aktie steigt

Mit der Auslagerung fauler Kredite in eine „Bad Bank“ soll der Weg freigemacht werden für einen Verkauf des Instituts. Die italienische Regierung hatte die älteste Bank der Welt 2017 mit acht Milliarden Euro vor dem Kollaps gerettet. Jahrelange Misswirtschaft hatte zu einem extremen Anstieg der Kreditausfälle geführt. Die Bank hat den Bestand an faulen Darlehen in den vergangenen Jahren zwar um 30 Milliarden Euro reduziert, doch noch immer liegt der Anteil der Problemkredite bei 16 Prozent. Dem Staat gehören inzwischen 68 Prozent an der Bank, nach den Vorgaben der EU-Kommission muss sie bis Ende 2021 wieder privatisiert werden.