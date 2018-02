Krisenbank: EZB setzt lettischem Geldhaus ABLV Frist für Finanzierung

Die USA hatten der Bank Geldwäsche vorgeworfen. Die Finanzlage des Instituts spitze sich daraufhin erheblich zu. Das Institut weist die Vorwürfe zurück. Die EZB ordnete inzwischen an, dass die heimischen Aufseher bis auf weiteres sämtliche Auszahlungen bei der Bank unterbinden. In Lettland sorgt zudem die zeitweise Verhaftung von Zentralbankchef Ilmars Rimsevics wegen Bestechungsvorwürfen für Unruhe in der Branche.