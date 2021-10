Krisenbank: Gespräche über Verkauf von Monte dei Paschi wohl vor Abbruch

Monte dei Paschi gilt als älteste Bank der Welt. Italien hatte das toskanische Geldhaus 2017 mit 5,4 Milliarden Euro vor dem Kollaps gerettet. Geplant ist, die rund 64-prozentige Staatsbeteiligung an MPS bis Mitte 2022 herunterzufahren. Die Verhandlungen mit Unicredit waren zuletzt in eine entscheidende Phase getreten. Es wurde bereits damit gerechnet, dass eine vorläufige Vereinbarung bis zu einem Treffen der Unicredit-Führung zu den Quartalsergebnissen am 27. Oktober erzielt werde.