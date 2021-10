Krisenbank: Hürde für geplanten Verkauf von Monte dei Paschi gefallen

Die Gespräche zum geplanten Verkauf der verstaatlichten Krisenbank Monte dei Paschi di Siena (MPS) an den größeren Rivalen UniCredit nähern sich nach einer wichtigen Nachwahl für das Parlament womöglich der Zielgeraden. Der Chef der demokratischen Partei PD, Enrico Letta, war bei dem Urnengang am Sitz der Bank in Siena angetreten und errang in dem toskanischen Wahlkreis einen Sieg.