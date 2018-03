Krisenbank: Lettische ABLV sucht Investoren für Luxemburg-Geschäft

LuxemburgDie lettische Krisenbank ABLV ist nach einem Gerichtsurteil auf Investorensuche für die Niederlassung in Luxemburg. Ein Gericht in Luxemburg wies einen Antrag der Finanzaufsicht CSSF zurück, die dortige Niederlassung abzuwickeln. Das drittgrößte Geldhaus Lettlands teilte am Samstag mit, das Gericht habe die starke Finanzkraft des Luxemburg-Geschäfts anerkannt. Deshalb würde nun nach neuen Investoren Ausschau gehalten. In den kommenden sechs Monaten soll die Niederlassung von zwei externen Verwaltern geführt werden, bis diese gefunden seien.