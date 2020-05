Krisenbank: Monte Paschi Aktie steigt um 15 Prozent – Berichte über EU-Zustimmung zu einer „Bad Bank“

Zuvor hatte die Zeitung „MF“ berichtet, die Bank habe bei ihrer Sanierung eine wichtige Hürde genommen. Demnach stimmte die EU-Wettbewerbsbehörde der Bildung einer „Bad Bank“ zu, in die Milliarden an Problemkrediten ausgelagert werden sollen. Das sagte eine mit der Sache vertraute Person am Freitag auch der Nachrichtenagentur Reuters. Die Europäische Zentralbank (EZB) muss allerdings noch zustimmen.