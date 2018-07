Kritik an der US-Notenbank: US-Präsident Trump ist von den Zinserhöhungen der Fed „nicht begeistert“

WashingtonUS-Präsident Donald Trump hat CNBC zufolge die Zinserhöhungen der US-Notenbank Federal Reserve kritisiert. „Ich bin nicht begeistert“, sagte er dem Fernsehsender zufolge in einem Interview am Donnerstag. Nach jeder Erhöhung wollten die Währungshüter die Zinsen weiter anheben. „Darüber bin ich nicht glücklich“, erklärte Trump. „Aber gleichzeitig lasse ich sie machen, was sie für das Beste halten.“